Всем доброго времени)задачка одна,пропустил уроки(кароч пожалуста решите,заранее благодарен:Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагреватель...

Физика

Всем доброго времени)задачка одна,пропустил уроки(кароч пожалуста решите,заранее благодарен:Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагревательном элементе?всем спс

Автор: Гость