Всем доброго времени)задачка одна,пропустил уроки(кароч пожалуста решите,заранее благодарен:Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагреватель...
Физика
Всем доброго времени)задачка одна,пропустил уроки(кароч пожалуста решите,заранее благодарен:Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагревательном элементе?всем спс
Ответ(ы):
Гость:
U- напряжение, R - сопротивление
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