АВСД-параллелограмм с периметром 28см, О-точка пересечения диагоналей.Найдите рас??тояние от точки О до середины СД, если расстояние от точки О до середины ВС равно 3см.
Геометрия
АВСД-параллелограмм с периметром 28см, О-точка пересечения диагоналей.Найдите рас??тояние от точки О до середины СД, если расстояние от точки О до середины ВС равно 3см.
Ответ(ы):
Гость:
параллелограмм АВСД, диагонали параллелограмма разделим пополам в точке пересечения. АВ=СД, ВС=АД, ОК=3 на ВС ВК=КС, АО=ОС, ОК-средняя линия треугольника АВС=1/2АВ=1/2СД СД=ОК*2=3*2=6, 2*(АД+СД)=28, АД+СД=14, АД=14-СД=14-6=8, СН=НД, АО=ОС, ОН средняя линия треугольника АСД=1/2АД=1/2*8=4 см Ответ: расстояние от точки О до середины СД 4 см.
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