АВСД-параллелограмм с периметром 28см, О-точка пересечения диагоналей.Найдите рас??тояние от точки О до середины СД, если расстояние от точки О до середины ВС равно 3см.

Геометрия

АВСД-параллелограмм с периметром 28см, О-точка пересечения диагоналей.Найдите рас??тояние от точки О до середины СД, если расстояние от точки О до середины ВС равно 3см.

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