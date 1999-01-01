Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! напишите предложени?? с числительными:48,1999,130,348,2040,815,313,222,1345800,32
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Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! напишите предложени?? с числительными:48,1999,130,348,2040,815,313,222,1345800,32
Ответ(ы):
Гость:
В классе было 48 человек, а стало 32; Это было в 1999 году,
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