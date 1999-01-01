Здесь спрятались названия трёх групп растений найди их ЕРУВТЯРРИВИ ДКЕСЬАТНАКЫ
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Здесь спрятались названия трёх групп растений найди их ЕРУВТЯРРИВИ ДКЕСЬАТНАКЫ
Ответ(ы):
Гость:
Деревья, кустарники, травы - три группы растений.
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