Помогите нужно 10 предложений Заранее спасибо

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Помогите нужно 10 предложений Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В это т хороший день все радуюся .Лощадь по середине,так?
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