Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было приобретено,если в среднем 1 моток обошёлся по 9 рублей. Решите пожалуйста ари...

Математика
Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было приобретено,если в среднем 1 моток обошёлся по 9 рублей. Решите пожалуйста арифметическим способом (по действиям))))) Даю 40 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогиье пожалуйста , новая тема. :3
Ответить
Русский язык
Помогите нужно 10 предложений Заранее спасибо )))))♡♡♡
Ответить
Русский язык
Запишите глаголы с суффиксом -нича-, однокоренные с данными существительными. ука??ите спряжение записанных глаголов: слесарь, рукодельница, лен...
Ответить
Русский язык
Здесь спрятались названия трёх групп растений найди их ЕРУВТЯРРИВИ ДКЕСЬАТНАКЫ
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! напишите предложени?? с числительными:48,1999,130,348...
Ответить