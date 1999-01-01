Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было приобретено,если в среднем 1 моток обошёлся по 9 рублей. Решите пожалуйста ари...
Математика
Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было приобретено,если в среднем 1 моток обошёлся по 9 рублей. Решите пожалуйста арифметическим способом (по действиям))))) Даю 40 баллов
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