Сочинение на тему мой класс по обществознание
Обществознание
Сочинение на тему мой класс по обществознание
Ответ(ы):
Гость:
"мой класс уютный и большой. Нас учит замечательный преподаватель и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было...
Математика
Русский язык
Запишите глаголы с суффиксом -нича-, однокоренные с данными существительными. ука??ите спряжение записанных глаголов: слесарь, рукодельница, лен...