Сочинение на тему мой класс по обществознание

Обществознание
Сочинение на тему мой класс по обществознание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"мой класс уютный и большой. Нас учит замечательный преподаватель и тд
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