Прямая y=4x+13 параллельна касательной к графику функции y=x^2 - 3x + 5. Найдите абсциссу точки касанияю
Алгебра
Прямая y=4x+13 параллельна касательной к графику функции y=x^2 - 3x + 5. Найдите абсциссу точки касанияю
Ответ(ы):
Гость:
Нужно приравнять производные,так ты найдешь х-это и есть точка касания: 2х-3=4 2х=7 х=3,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое значение имеет приставка пере в глаголах? переплыть речку, пересолить суп, перемыть посуду, переписать диктант, перемыть посуду, перечитать...
Английский язык
Обществознание
Математика
Для вышивания приобрели мулине двух сортов по цене 5 рублей и 11 рублей 40 копеек за ??оток,всего 32 мотка.Сколько мотков того и другого сорта было...
Математика