ДАЮ 70 БАЛЛОВ ВЫРУЧИТЕ ПОЖАЛЙСТА! Завтра уже сдавать ( пересдаю) , так до конца и ??е разобралась с правилом левой руки :с Я уверена , тут есть умные люди , которые смогут мне помочь :) (задания во вложениях)

Физика

ДАЮ 70 БАЛЛОВ ВЫРУЧИТЕ ПОЖАЛЙСТА! Завтра уже сдавать ( пересдаю) , так до конца и ??е разобралась с правилом левой руки :с Я уверена , тут есть умные люди , которые смогут мне помочь :) (задания во вложениях)

Автор: Гость