ДАЮ 70 БАЛЛОВ ВЫРУЧИТЕ ПОЖАЛЙСТА! Завтра уже сдавать ( пересдаю) , так до конца и ??е разобралась с правилом левой руки :с Я уверена , тут есть умные люди , которые смогут мне помочь :) (задания во вложениях)
Физика
ДАЮ 70 БАЛЛОВ ВЫРУЧИТЕ ПОЖАЛЙСТА! Завтра уже сдавать ( пересдаю) , так до конца и ??е разобралась с правилом левой руки :с Я уверена , тут есть умные люди , которые смогут мне помочь :) (задания во вложениях)
Ответ(ы):
Гость:
1)Вправо 2)Вправо 3)Направление силы-на нас(нам в морду) 4)Влево 5)Ток идет на нас 6)Магнитное поле-в листок 7)Сверху северный снизу южный 8)Сила не действует ибо паралельно магнитному полю
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