Будет ли правильным определение : фенотип есть совокупность есть внехних признак??в организма?
Биология
Будет ли правильным определение : фенотип есть совокупность есть внехних признак??в организма?
Ответ(ы):
Гость:
Внешних наследственных признаков*
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