Синтаксичний розбір речень: 1.Ліс, остаточно струснувши з себе рештки нічної пітьми, прокидався, прокидався у всій своїй зеленій величі; 2.Сорока застрекотіта і, розпустивши хвіст, полетіла геть.

Українська мова

Синтаксичний розбір речень: 1.Ліс, остаточно струснувши з себе рештки нічної пітьми, прокидався, прокидався у всій своїй зеленій величі; 2.Сорока застрекотіта і, розпустивши хвіст, полетіла геть.

Автор: Гость