Синтаксичний розбір речень: 1.Ліс, остаточно струснувши з себе рештки нічної пітьми, прокидався, прокидався у всій своїй зеленій величі; 2.Сорока застрекотіта і, розпустивши хвіст, полетіла геть.
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Синтаксичний розбір речень: 1.Ліс, остаточно струснувши з себе рештки нічної пітьми, прокидався, прокидався у всій своїй зеленій величі; 2.Сорока застрекотіта і, розпустивши хвіст, полетіла геть.
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