Каждому выпуснику школы решили подарить по одинаковому букету цветов . для этого ??упили114 гвоздик .когда в каждый букет добавили ещё по две розы , то в нем оказалось 5 цветков . сколько выпусников было в школе?

Математика

Каждому выпуснику школы решили подарить по одинаковому букету цветов . для этого ??упили114 гвоздик .когда в каждый букет добавили ещё по две розы , то в нем оказалось 5 цветков . сколько выпусников было в школе?

Автор: Гость