Каждому выпуснику школы решили подарить по одинаковому букету цветов . для этого ??упили114 гвоздик .когда в каждый букет добавили ещё по две розы , то в нем оказалось 5 цветков . сколько выпусников было в школе?
Математика
Каждому выпуснику школы решили подарить по одинаковому букету цветов . для этого ??упили114 гвоздик .когда в каждый букет добавили ещё по две розы , то в нем оказалось 5 цветков . сколько выпусников было в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
114÷(5-2)=38 это все очень легко
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