Каждую из дробей обратите в несократимую дробь:5/10;10/100;15/55;34/38;33/40;33/110;102/180;28/70

Математика
Каждую из дробей обратите в несократимую дробь:5/10;10/100;15/55;34/38;33/40;33/110;102/180;28/70
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/10=1/2; 10/100=1/10; 15/55=3/11 34/38=17/19; 33/40=не сокращается 33/110=3/10 ;102/180=17/30 28/70=2/5
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