Каждые 12 мин с вокзала отправляется электричка составь расписание электричек
Математика
Каждые 12 мин с вокзала отправляется электричка составь расписание электричек
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Гость:
Например 00:12 00:24 00:36 00:48 01.00 и так каждый час
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