Каждый ученик мечтает о самой лучшей и самой необычной школе, но для каждого эта ш??ола абсолютно различна. Так какая же она, школа моей мечты? Во-первых, в школе моей мечты все классы огромные, чтобы можно было во время перем...
Қазақ тiлi
Каждый ученик мечтает о самой лучшей и самой необычной школе, но для каждого эта ш??ола абсолютно различна. Так какая же она, школа моей мечты? Во-первых, в школе моей мечты все классы огромные, чтобы можно было во время переменок побегать по ним без всяких затруднений! Во-вторых, школа моей мечты оснащена по последнему слову техники: мне не нужно таскать тяжелые книжки, они все скачаны на новый планшет, зеленая доска уступила место электронной, на которой так просто рисовать стилусом, а еще у меня есть специальная карточка, с помощью которой я смогу расплачиваться в столовой, заходить в школу и пользоваться школьным компьютером. В-третьих, в этой школе обязательно будет огромный спортивный зал, в котором каждый сможет найти себе занятие по вкусу. Теннис, волейбол, скакалки, футбол, лыжи, скейтборд — неважно, что выберет ученик, учитель физкультуры всегда поддержит его и даст полезный совет. В-четвертых, каждый ученик сможет самостоятельно выбирать себе понравившиеся уроки, чтобы ходить на предметы, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Кроме того, в школе моей мечты будут присутствовать новые предметы: кулинария, уроки правильного общения с людьми, курсы по вождению автомобиля, технические курсы и урок фантазии. На последнем предмете преподаватель будет развивать у своих учеников воображение, которого так часто не хватает взрослым. Каждый должен сделать несколько проектных работ, не ограничиваясь темой. Хоть изобретение крыльев, хоть приготовление самого вкусного в мире пирога! Я думаю, что в такой школе у каждого ученика выявили бы скрытые таланты, и после этого ему было бы намного проще сделать выбор профессий, когда он станет взрослым! Переведите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Əр оқушы ең керемет əрі ең ғажап мектеп туралы армандайды, бірақ, əркімге əртүрлі ой келеді. Сонымен, менің арманымдағы мектеп қандай екен? Біріншіден, менің арманымдағы мектепте сынып бөлмелері үлкен, қоңырау кезінде жүгіріп ойнауға ыңғайлы. Екіншіден, менің арманымдағы мектеп соңғы техника үлгісі бойынша салыгған: маған ауыр кітаптарды əрі-бері тасып қажет емес, оның бəрі планшетке жүктелген, жасыл тақта электронды тақтаға ауысты, оған арнайы қаламмен сурет салуға болады, сонымен қатар менде арнайы карточка бар, ол арқылы мен асханаға кіре аламын, əрі мектепке кіріп, компбьютермен жұмыс істей аламын. Үшіншіден, бұл мектепте міндетті түрде үлкен спорт залы болады, оның ішінен əркім өзіне ұнаған нəрсесімен айналыса алады. Теннис, волейбол, секіртпелер, футбол, шаңғы тебу, скейтборд-маңызды емес, оқкшы нені таңдаса, дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі оны қолдайды жəне кеңестерін береді. Төртіншіден, əр оқушы өзіне ұнаған пəнін таңдай алады, яғни, өз өміріне қажетті сабақтарды оқиды. Сонымен қатар, менің арманымдағы мектепте жаңа пəндер болады: кулинария, адамдармен дұрыс қарым-қатвнас жасай білу сабақтары, автокөлік курстары, техникалық курстар жəне фантазия сабағы. Ең соңғы сабақта ұстаздар оқушылардың қиялын арттырады, өйткені, кейбір ересектерде ондай жоқ. Қанат жасау болсын, əлемдегі ең дəмді бəлңш жасау болсын, бəрі-бəрі айтылады! Мен əр мектепте əр оқушының ешкім білмейтін таланттарын ашқанын қалаймын, сонда ғана оның болашақта өзіне лайықты мамандығы табылады!
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