Каждый ученик мечтает о самой лучшей и самой необычной школе, но для каждого эта ш??ола абсолютно различна. Так какая же она, школа моей мечты? Во-первых, в школе моей мечты все классы огромные, чтобы можно было во время перем...

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Каждый ученик мечтает о самой лучшей и самой необычной школе, но для каждого эта ш??ола абсолютно различна. Так какая же она, школа моей мечты? Во-первых, в школе моей мечты все классы огромные, чтобы можно было во время переменок побегать по ним без всяких затруднений! Во-вторых, школа моей мечты оснащена по последнему слову техники: мне не нужно таскать тяжелые книжки, они все скачаны на новый планшет, зеленая доска уступила место электронной, на которой так просто рисовать стилусом, а еще у меня есть специальная карточка, с помощью которой я смогу расплачиваться в столовой, заходить в школу и пользоваться школьным компьютером. В-третьих, в этой школе обязательно будет огромный спортивный зал, в котором каждый сможет найти себе занятие по вкусу. Теннис, волейбол, скакалки, футбол, лыжи, скейтборд — неважно, что выберет ученик, учитель физкультуры всегда поддержит его и даст полезный совет. В-четвертых, каждый ученик сможет самостоятельно выбирать себе понравившиеся уроки, чтобы ходить на предметы, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Кроме того, в школе моей мечты будут присутствовать новые предметы: кулинария, уроки правильного общения с людьми, курсы по вождению автомобиля, технические курсы и урок фантазии. На последнем предмете преподаватель будет развивать у своих учеников воображение, которого так часто не хватает взрослым. Каждый должен сделать несколько проектных работ, не ограничиваясь темой. Хоть изобретение крыльев, хоть приготовление самого вкусного в мире пирога! Я думаю, что в такой школе у каждого ученика выявили бы скрытые таланты, и после этого ему было бы намного проще сделать выбор профессий, когда он станет взрослым! Переведите пожалуйста

Автор: Гость