Каждый ученик школы учит один из трех иностранных языков: английский язык учат 126 ??чеников, что в 6 раз меньше количества учеников, изучающих немецкий язык, и на 28 человек больше, чем изучающих французский язык. Сколько всег...
Математика
Каждый ученик школы учит один из трех иностранных языков: английский язык учат 126 ??чеников, что в 6 раз меньше количества учеников, изучающих немецкий язык, и на 28 человек больше, чем изучающих французский язык. Сколько всего учеников в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 126 умножить 6= 756 2) 126 - 28= 98 3) 126+756+98=980 Всё правильно не волнуйся проверил)
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