Каждый ученик школы учит один из трех иностранных языков: английский язык учат 126 ??чеников, что в 6 раз меньше количества учеников, изучающих немецкий язык, и на 28 человек больше, чем изучающих французский язык. Сколько всег...

Математика

Каждый ученик школы учит один из трех иностранных языков: английский язык учат 126 ??чеников, что в 6 раз меньше количества учеников, изучающих немецкий язык, и на 28 человек больше, чем изучающих французский язык. Сколько всего учеников в школе?

Автор: Гость