Кем являлся Олег Рюрику? Помогите заранее спасибо)
История
Кем являлся Олег Рюрику? Помогите заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олег Вещий-регент Игоря, малолетнего сына Рюрика.
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