х - 0.3 * ( 2.7х - 1.4х ) упростить и найти его решение при х = 0.1
Математика
х - 0.3 * ( 2.7х - 1.4х ) упростить и найти его решение при х = 0.1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-0.3*(2.7х-1.4х) х-0.81х+0.42х х(1-0.81+42) х*0.61 при х=0.1, то 0.1*0.61=0.061. ОТВЕТ:0.061
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