Помогите ответить на вопрос и вставить пропущенное слово The bodyguards protect politicians and their families,... they?
Английский язык
Помогите ответить на вопрос и вставить пропущенное слово The bodyguards protect politicians and their families,... they?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется тут нужно вставить "хвостик",что будет обазначать - "не так ли ". The bodyguards protect politicians and their families,don't they ? Ответ на вопрос : Yes,they do.It is their job - to protect other people's lifes.
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