а) 6,25 * 4,8 б) 85,5 * 3,2 г) 12,6 * 78 И не надо говорить что я тупая! У меня у же 2 недели нога сломана и я нечего не понимаю!

Математика

а) 6,25 * 4,8 б) 85,5 * 3,2 г) 12,6 * 78 И не надо говорить что я тупая! У меня у же 2 недели нога сломана и я нечего не понимаю!

Автор: Гость