а) 6,25 * 4,8 б) 85,5 * 3,2 г) 12,6 * 78 И не надо говорить что я тупая! У меня у же 2 недели нога сломана и я нечего не понимаю!
Математика
а) 6,25 * 4,8 б) 85,5 * 3,2 г) 12,6 * 78 И не надо говорить что я тупая! У меня у же 2 недели нога сломана и я нечего не понимаю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 6,25*4,8=30 б) 85,5*3,2=273,6 г) 12,6*78=982,8
Гость:
детка,не расстраивайся !вот тебе решение. 6,25* 4,8 = 30 85,5* 3,2 = 273,6 12,6* 78 = 982,8
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