каждый ящик с яблоками имеет массу 30.25 кг. Найдите массу 76 таких ящиков

Математика
каждый ящик с яблоками имеет массу 30.25 кг. Найдите массу 76 таких ящиков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно умножить массу одного ящика на колличество ящиков, массу которых надо узнать 30.25*76=2299
Гость:
1 ящик--------30,25 кг 76 ящиков-------? кг 30,25*70=2299 кг Ответ:масса 76 таких ящиков 2299 кг=2т 299кг
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