Найди слова с разделительным Ь. Покажи графически эту орфограмму. Вьётся, медведь, деревья, огоньки, птичьи, хлопья, листья, пеньки, ульи, перья,друзья, весельчаки.
Русский язык
Найди слова с разделительным Ь. Покажи графически эту орфограмму. Вьётся, медведь, деревья, огоньки, птичьи, хлопья, листья, пеньки, ульи, перья,друзья, весельчаки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти слова: Вьётся, деревья, птичьи, хлопья, листья, ульи, перья, друзья Графически подчёркиваем одной линией согласную букву перед мягким знаком, и одной линией гласную после мягкого знака!
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