Факторы, которыми может определяться размер заработной платы

География
Факторы, которыми может определяться размер заработной платы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основной оклад работника + премиальные + оплата за переработанные часы если заработок зависит от процентного содержания то проценты от всей суммы+ премиальные(бонусные) 
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