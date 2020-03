помогите 10 предложений описание матрёшки на английском))

Гость: Гость:

Now nested dolls do in various workshops. At first select a suitable kind of wood. Because of softness basically choose a linden, is more rare an alder or a birch. Trees usually cut down in the early spring, remove a bark, but not completely that during drying wood didn't give cracks. Then logs store and dry within several years in well ventilated place. It is necessary to start wood processing when it not dry, but also not the crude. Each preparation passes more than ten operations. The smallest doll — not folding — do by the first. When "babe" is ready, start the following figure into which the first will enter. Preparation of necessary height is processed and cut on the top and bottom parts. The first the bottom part becomes. Then delete wood from within both parts of the second doll so that the smaller doll was densely inserted inside. Then process repeats for a doll бо́льшего the size into which two will enter previous and etc. the Quantity of dolls can be various. In the process conclusion each doll cover with an oil varnish. After definitive drying and polishing the artist starts a coloring. As paints it is used both gouache, and oil paints. Сейчас матрёшки делают в различных мастерских. Сначала подбирают подходящий вид древесины. Из-за мягкости в основном выбирают липу, реже ольху или берёзу. Деревья обычно срубают ранней весной, снимают кору, но не полностью, чтобы во время сушки древесина не давала трещин. Затем бревна складируют и сушат в течение нескольких лет в хорошо вентилируемом месте. К обработке древесины необходимо приступать тогда, когда она не сухая, но и не сырая. Каждая заготовка проходит более десятка операций. Самую маленькую куклу — неразборную — делают первой. Когда «малышка» готова, приступают к следующей фигурке, в которую войдёт первая. Заготовка необходимой высоты обрабатывается и разрезается на верхнюю и нижнюю части. Первой делается нижняя часть. Затем удаляют древесину изнутри обеих частей второй куклы так, чтобы меньшая кукла плотно вставлялась внутрь. Потом процесс повторяется для куклы бо́льшего размера, в которую войдут две предыдущие и т. д. Количество кукол может быть различным. В заключении процесса каждую куклу покрывают масляным лаком. После окончательной сушки и полировки художник приступает к раскраске. В качестве красок используется как гуашь, так и масляные краски. на русском: