конденсатор емкостью в 1 мкФ зарядили до напряжения 100В Определите заряд конденсатора
Физика
конденсатор емкостью в 1 мкФ зарядили до напряжения 100В Определите заряд конденсатора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С=q/U q=CU q=0,000001*100=0,0001Кл
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