решите пожалуйста!после точек это уже новый пример!!!!!!!!!! 3см7мм+43мм................129м60см:5м40см...............23ч21мин-13ч48мин...........................25дм.кубических 78смкубических-18дм.кубическких 99смкубических
Математика
решите пожалуйста!после точек это уже новый пример!!!!!!!!!! 3см7мм+43мм................129м60см:5м40см...............23ч21мин-13ч48мин...........................25дм.кубических 78смкубических-18дм.кубическких 99смкубических
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см7мм+43мм = 3см50мм 129м60см:5м40см = 12960см:540см = 24 23ч21мин-13ч48мин = 22ч81мин-13ч48мин = 9ч33мин (1ч=60мин) 25дм³78см³-18дм³99см³ = 24дм³1078см³-18дм³99см³ = 6дм³979см³ (1дм³=1000см³)
Гость:
3см7мм+43мм=(в 1см=10мм) = 37мм+43мм=80 мм 129м60см:5м40см=(в 1м=100 см)= 12960 см:540см=24 см 23ч21мин-13ч48мин=(в 1ч=60 мин)=1401 мин-828 мин=573 мин 25дм ^3 78см ^3-18 дм ^3 99см ^3= (1дм ^3= 1000 cм^3)=25078 см ^3-18099 см ^3= =6979 см ^3
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