В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.

Математика

В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.

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