В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.
Математика
В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 5 7 9 11 15 17 19 21 25 27 29 41 45 47 Відповідь: п"ятнадцятий будинок має номер №47.
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