В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.

Математика
В Львовi будинки,розташованi по лiву сторону вулицi,занумерованi послiдовними непарними числами,що не мiстять цифри 3.Який номер 15 будинку з цього боку вулицi,якщо перший мае номер 1.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1   2   3   4   5      6     7     8     9    10   11   12   13   14   15 1   5   7   9   11   15   17    19   21   25   27   29   41   45   47 Відповідь: п"ятнадцятий будинок має номер №47.
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