1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого поезда,если расс-ние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше...

Математика

1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого поезда,если расс-ние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше,чем другого 2)реши задачу по действиям

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