1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого поезда,если расс-ние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше...
Математика
1)реши задачу,составив урав-ние из двух городов вышли одновременно навстречу друг другу поезда и встретились через 18ч.Определи скорость каждого поезда,если расс-ние между городами 1620км,а скорость одного поезда на 10км больше,чем другого 2)реши задачу по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18х+18(х+10)=1620 18х+18х+180=1620 36х=1620-180 36х=1440 х=1440:36 х=40км/ч-скорость одного. 40+10=50км/ч-скорость второго. 2)1620:18=90км/ч-скорость сближения. (90-10):2=40км/ч-скорость одного. 40+10=50км/ч-скорость второго.
Гость:
х+х+10=1620:18 2х+10=90 2х=90-10 2х=80 х=80:2 х=40км/ч-скорость первого поезда. 40+10=50км/ч-скорость второго поезда. 1620:18=90 км/час скорость поездов 90-10=80 км/час) если ехали с одинаковой скоростью 80:2=40 км/час скорость первого поезда 40+10=50 км/час скорость второго поезда
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