Вспомни героя мультфильма "Золотая Антилопа" жадного Раджу.Какие средства достижения обогащения он использовал?Почему стремление к богатству привело его к гибели?

Гость: Гость:

Для достижения обогащения Раджа использовал своих прислужников, обман, запугивание и шантаж. С помощью всего этого он добывает себе волшебную дудочку, которая вызывает золотую антилопу, способную ему дать много золота. В своем стремлении к богатству он не знал сколько ему надо денег для полноценного счастья и его жадность и ограниченность ума привели его к гибели.