Вспомни героя мультфильма "Золотая Антилопа" жадного Раджу.Какие средства достижения обогащения он использовал?Почему стремление к богатству привело его к гибели?
География
Вспомни героя мультфильма "Золотая Антилопа" жадного Раджу.Какие средства достижения обогащения он использовал?Почему стремление к богатству привело его к гибели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для достижения обогащения Раджа использовал своих прислужников, обман, запугивание и шантаж. С помощью всего этого он добывает себе волшебную дудочку, которая вызывает золотую антилопу, способную ему дать много золота. В своем стремлении к богатству он не знал сколько ему надо денег для полноценного счастья и его жадность и ограниченность ума привели его к гибели.
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