для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.В первом куске было 27 м ткани,а во второй-36 м.Из второгокуска сшили на 3 шторы больше,чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?

Математика

для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.В первом куске было 27 м ткани,а во второй-36 м.Из второгокуска сшили на 3 шторы больше,чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?

Автор: Гость