для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.В первом куске было 27 м ткани,а во второй-36 м.Из второгокуска сшили на 3 шторы больше,чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?
Математика
для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,что бы сшить на окна одинаковые шторы.В первом куске было 27 м ткани,а во второй-36 м.Из второгокуска сшили на 3 шторы больше,чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36-27=9м ткани-разница. 2)9:3=3м ткани-идёт на одну штору. 3)27:3=9 штор-сшили из первого куска. 4)36:3=12 штор-сшили из второго куска.
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