Написать сочинение на тему "В походе" по плану 1( ночлег 2) ужин 3) гроза в лесу 4)возращение в школу
Литература
Написать сочинение на тему "В походе" по плану 1( ночлег 2) ужин 3) гроза в лесу 4)возращение в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мы пошли со своим классом в поход на начлег 2.Утром когда мы проснулись на ужин мы ели бутерброды , пили чай, в общем у нас был пикник.<> 3.Когда мы уходили обратно в школу появилась очень большая гроза и пошёл дождь.Было страшно , мы все промокли. 4. И радостные с похода мы пришли в школу!!! (то что смог я написать)
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