Гурток з математики вiдвiдуе 10 учнiв.Учителька мае 80 цукерок.Якщо вона дасть кожнiй дiвчинi,що вiдвiдуе гурток,по однаковiй кiлькостi цукерок,то три цукерки залишиться.Скiльки хлопцiв займаеться у цьому гуртку.

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80-3=77(цукерок) - роздала вчителька 77 ділиться на 7 ,на11 і на 77.Дітей було 10, отже, числа 11 і 77 не підходять. Значить, дівчаток було 7. 10-7=3(хлопчики) Відповідь: у гуртку займається 3 хлопчики.