В одном королевстве был родник с живой водой.Брать воду и наливать её модно было только с помощью серебряных королевских вёдер объемом 5 л и 8 л и большой королевской бочки,стоящей у родника.Выливать излишки воды можно было или...

Математика

В одном королевстве был родник с живой водой.Брать воду и наливать её модно было только с помощью серебряных королевских вёдер объемом 5 л и 8 л и большой королевской бочки,стоящей у родника.Выливать излишки воды можно было или обратно в родник,или в эту бочку,но зато в ней можно было накапливать нужное количество воды.В один из дней король разрешил просителям взять:3л,6л или 1л.Как же могли просители набрать это количество живой воды??

Автор: Гость