В одном королевстве был родник с живой водой.Брать воду и наливать её модно было только с помощью серебряных королевских вёдер объемом 5 л и 8 л и большой королевской бочки,стоящей у родника.Выливать излишки воды можно было или...
Математика
В одном королевстве был родник с живой водой.Брать воду и наливать её модно было только с помощью серебряных королевских вёдер объемом 5 л и 8 л и большой королевской бочки,стоящей у родника.Выливать излишки воды можно было или обратно в родник,или в эту бочку,но зато в ней можно было накапливать нужное количество воды.В один из дней король разрешил просителям взять:3л,6л или 1л.Как же могли просители набрать это количество живой воды??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вначале кажеться просто. Набираем в ведро 8л. воду, переливаем аккуратно в 5л ведро у нас остается 3л воды. это раз. повторяем это же действие. и 3 л. выливаем в бочку. повторяем еще раз . Вот так двумя действиями набрали в бочку 6 литров. Теперь нужно повторить то же самое (про 6 литров) и из бочки зачерпнуть воду 5л ведром и вылить в колодец. В бочке остался 1 л. Хорошая задача спасибо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
из города А в город В автомобиль ехал со скоростью 80км/ч, а обратно - со скоростью 90км/ч. в результате на путь из В в А он затратил на 1 ч меньше...
Физика
два маленьких металлических шарика заряжены зарядами +2 нКл и -10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и раздвинули на прежнее растояние.как изме...
Математика
После повышения цен на 10% костюм стал стоить 2750 руб. Сколько рублей стоил этот костюм до повышения цен? На сколько рублей увеличилась его цена?