из города А в город В автомобиль ехал со скоростью 80км/ч, а обратно - со скоростью 90км/ч. в результате на путь из В в А он затратил на 1 ч меньше, чем на путь из А в В. найдите расстояние между городами А и В.

Алгебра

из города А в город В автомобиль ехал со скоростью 80км/ч, а обратно - со скоростью 90км/ч. в результате на путь из В в А он затратил на 1 ч меньше, чем на путь из А в В. найдите расстояние между городами А и В.

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