из города А в город В автомобиль ехал со скоростью 80км/ч, а обратно - со скоростью 90км/ч. в результате на путь из В в А он затратил на 1 ч меньше, чем на путь из А в В. найдите расстояние между городами А и В.
Алгебра
из города А в город В автомобиль ехал со скоростью 80км/ч, а обратно - со скоростью 90км/ч. в результате на путь из В в А он затратил на 1 ч меньше, чем на путь из А в В. найдите расстояние между городами А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80(х+1)=90х 80х+80=90х 80=90х-80х 80=10х х=80:10 х=8часов 2)90км/ч*8ч=720км-расстояние между городами.
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