На графике дробно-линейной функции y=(14x-42)/(7x+1) найдите точки с целочисленными координатами.

Математика
На графике дробно-линейной функции y=(14x-42)/(7x+1) найдите точки с целочисленными координатами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решала просто подстановкой принимая сначала х за 0, потом у за 0 целочисленные координаты : (0;-42) и (3;0)
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