1)Выбери строчку, где все согласные глухие: а)куртка, кофта, свитер б)сугроб, клоп, ложка в)шапка, сапог, печка 2)Найди строчку, где гласные нельзя проверить ударением: а)весений, дикарка, площадка б)кабинет, облако, коридор...

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1)Выбери строчку, где все согласные глухие: а)куртка, кофта, свитер б)сугроб, клоп, ложка в)шапка, сапог, печка 2)Найди строчку, где гласные нельзя проверить ударением: а)весений, дикарка, площадка б)кабинет, облако, коридор в)корзина, страна, строитель 3)Определи падеж выделенного слова: вместе весело шагать по просторам. а)предложный б) родительный в) дательный 4Подлежащее и сказуемое это - : а) словосочетание б) грамотическая основа в)главные члены предложения 5)Укажи расспростронённое предложение: а)Форточка на кухне была открыта. б)Лето быстро закончилось. в)Аня и Илья читали и играли. 6)В каком предложения знаки препинания поставлены неверно? а)Дети приготовили поларки, и вручили их ветеранам. б)Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты. в)Птица села на подоконник, стала осматривать. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость