НАЗАВИТЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ РИМ ПОБЕДИЛ МАКЕДОНИЮ И ЦАРСТВО СЕЛЕВКИДА
Обществознание
НАЗАВИТЕ ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ РИМ ПОБЕДИЛ МАКЕДОНИЮ И ЦАРСТВО СЕЛЕВКИДА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Македония после смерт Александа распалас на несколько честей как например империя селевкидов Появлялис бунты даже в самой Греций страна была слаба чем воспользовалас рим
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