найдите координаты точек пересечения окружности (х-4)в квадрате+у в квадрате=25 с осью Оу
Алгебра
найдите координаты точек пересечения окружности (х-4)в квадрате+у в квадрате=25 с осью Оу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты точек пересечения любой кривой с осью ОУ (0;y),то есть х=0 Подставляем в уравнение окружности х=0. 16+у^2=25,y^2=9,y=3, y=-3 точки пересечения (0;3),(0;-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткан. В одном куске было на 4 м ткани больше, и из него сшили на 2 плаща больше. Сколько тка...
Геометрия
1.Из точки S к плоскости a проведены перпендикуляр SO и наклонные SA и SB.Найти ОА,если SB=17см,ОВ=15см,SА=10см. 2.ТОчка Sудалена от каждой из ве...
Право
Математика
на складе было 180,4 тон угля.Для отопления школ отпущенно 3/11 этого угля.сколько тон угля осталось на складе
Русский язык