Напишите на казахском языке рассказ о своей школе,,,все ее лучшие качества,,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Право
Напишите на казахском языке рассказ о своей школе,,,все ее лучшие качества,,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен 1 мектеп гимназиясында оқимын.Менің мектебім өте әдемі,жарық. Біздің мектебімізде асхана,кітапхана,спортзал,математика,қазақ тілі,орыс тілі,химия,физика кабинеттері бар. Барлық кабинеттер кең және таза.Кітапханада әр түрлі қызықты және пайдалы кітаптар көп.Ал мектептің алдында әдемі алуан түрлі гүлдер және қайын,шырша сияқты ағаштар өсіп тұр. Мен өз мектебімді сүйемін және мақтан тұтамын!
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