ЖЕНЩИНА СОБРАЛА В САДУ ЯБЛОКИ.ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ САДА,ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 4 КАЛИТКИ,КАЖДУЮ ИЗ КОТОРЫХ ОХРАНЯЛ СТРАЖНИК,ОТБИРАВШИЙ ПОЛОВИНУ ЯБЛОК.ДОМОЙ ОНА ПРИНЕСЛА 10 ЯБЛОК.СКОЛЬКО ЯБЛОК ДОСТАЛОСЬ КАЖДОМУ СТРАЖНИКУ?СКОЛЬКО ЯБЛ...

Гость: Гость:

10+10=20ябл- было до встречи с 4 стражником 20/10=10 ябл- досталось 4 стражнику 20+20=40 ябл- до встречи с 3 стражником 40/20=20 ябл- досталось 3 стражнику 40+40=80 ябл- до встречи со 2 стражником 80:2=40 ябл- второй стражник взял 80+80=160ябл- собрала женщина 160:2=80 ябл- первый стражник взял