ЖЕНЩИНА СОБРАЛА В САДУ ЯБЛОКИ.ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ САДА,ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 4 КАЛИТКИ,КАЖДУЮ ИЗ КОТОРЫХ ОХРАНЯЛ СТРАЖНИК,ОТБИРАВШИЙ ПОЛОВИНУ ЯБЛОК.ДОМОЙ ОНА ПРИНЕСЛА 10 ЯБЛОК.СКОЛЬКО ЯБЛОК ДОСТАЛОСЬ КАЖДОМУ СТРАЖНИКУ?СКОЛЬКО ЯБЛ...

Математика
ЖЕНЩИНА СОБРАЛА В САДУ ЯБЛОКИ.ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ САДА,ЕЙ ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 4 КАЛИТКИ,КАЖДУЮ ИЗ КОТОРЫХ ОХРАНЯЛ СТРАЖНИК,ОТБИРАВШИЙ ПОЛОВИНУ ЯБЛОК.ДОМОЙ ОНА ПРИНЕСЛА 10 ЯБЛОК.СКОЛЬКО ЯБЛОК ДОСТАЛОСЬ КАЖДОМУ СТРАЖНИКУ?СКОЛЬКО ЯБЛОК СОБРАЛА В САДУ ЖЕНЩИНА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40*2=80яб-отдала 1-ому стражнику 2)20*2=40яб-отдала 2-ому стражнику 3)10*2=20яб-отдала 3-ему стражнику 10яб-отдала 4-ому стражнику. Всего 150яблок отдала+10яб=160яблок собрала женщина всего.
Гость:
10+10=20ябл- было до встречи с  4 стражником 20/10=10 ябл- досталось 4 стражнику 20+20=40 ябл- до встречи с 3 стражником 40/20=20 ябл- досталось 3 стражнику 40+40=80 ябл- до встречи со 2 стражником 80:2=40 ябл- второй стражник взял 80+80=160ябл- собрала  женщина 160:2=80 ябл-  первый стражник взял 
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