При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?
Алгебра
При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2+2kx+6=0 D=2k^2-4*8+6=2k^2-2 2k^2-2=0 -k-6=0 2k^2=2 -k=6 k^2=1 k=-6 k=1 Ответ: при k=1; k=-6 вроде бы так...
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