При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?

Алгебра

При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?

Автор: Гость