При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?

Алгебра
При каких значениях k парабола y=2x^2+2kx+6 и прямая y= -k-6 не имеют общих точек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2+2kx+6=0 D=2k^2-4*8+6=2k^2-2   2k^2-2=0                    -k-6=0  2k^2=2                       -k=6 k^2=1                          k=-6  k=1     Ответ: при k=1; k=-6    вроде бы так... 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! ____________________________ Прочитайте и озоглавьте текст. По..но. Звё..ное небо прекра..но. Берё..ки стоят как в ска..ке. ...
Ответить
Алгебра
найдите значения выражения64(1-sin в квадрате альфа ),если cos альфа =7/8
Ответить
Русский язык
Как разобрать по составу слово звёздная?
Ответить
Математика
Из города выехал велосипедист со скоростью 24 км/ч. Через 5 ч. за ним выехал автомобиль со скоростью 84км/ч. Через сколько часов после своего выезд...
Ответить
Геометрия
напишите уравнение прямой проходящей через точку А(4:-2) и точку В(-1:3)
Ответить