напишите уравнение прямой проходящей через точку А(4:-2) и точку В(-1:3)

Гость: Гость:

Уравнение прямой, проходящей через 2 заданные точки, получается из подобия треугольников, поэтому его очень легко понять и запомнить. если (x1,y1),(x2,y2) и какая то третья точка с координатами (x,y) лежат на одной прямой, то тангенс угла наклона этой прямой к оси Х равен (нарисуйте и сразу увидите) к =(y2-y1)/(x2-x1)=(просто берем вместо х2, х)=(y-y1)/(x-x1); Это и есть уравнение прямой. (y2-y1)/(x2-x1)=(y-y1)/(x-x1); Можно переписать это в стандартном виде (y-y1)/(y2-y1) = (x-x1)/(x2-x1), но для понимания сути дела это - без разницы. Подставим сюда координаты точек А и В (3+2)/(-1-4) = (у+2)/(х-4); y+2 = -x+4; y = -x + 2; Это ответ. Можно проверить для верности, что эта прямая проходит через А и В...