Как разобрать по составу слово пятнистый?
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Как разобрать по составу слово пятнистый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пятн-корень ист-суффикс-ый-окончание
Гость:
пятн корень ист суффикс ый окончание
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