как разобрать по составу слово белочка?
Русский язык
как разобрать по составу слово белочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бел-корень очк-суффикс белочк-основа а- окончание
Гость:
БЕЛ - корень ОЧК - суффикс А - окончание основа - БЕЛОЧК
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