найти первый член и разность арифметической прогрессии (an), если a7+a3=-8, a8-a5=-6
Алгебра
найти первый член и разность арифметической прогрессии (an), если a7+a3=-8, a8-a5=-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1+6d+a1+2d=-8,2a1+8d=-8,a1+4d=-4 a1+7d-a1-4d=-6,3d=-6,d=-2 a1=-4-4d=-4+8=4
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