несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы ...
Математика
несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы этот торговец?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000:800=1,25 2) 2160*1.25=2700(коп) - 27р Ответ: по 27р за 1кг
Гость:
800 г--- 26 р 60 коп 800 грамм - 80% 1 кг -100% 21,6 х100 : 80 = по 27 рублей за 1 кг 2 торговец
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