несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы ...

Математика

несколько торговцев продавали бананы по 24 р. за 1 кг.,а один по 21 р. 60 коп. за 1 кг.Когда контроллеры проверили его весы,то оказалось,что при весе 800 г. они показывали ровно 1 кг.по какой цене на самом деле продавал бананы этот торговец?

Автор: Гость