Помогите пожалуйста сочинить историю о ребятах-чудаках. Очень срочно надо до завтра.
Литература
Помогите пожалуйста сочинить историю о ребятах-чудаках. Очень срочно надо до завтра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два мальчика опаздывали в школу.Один придумал, что они спасли утопающего, а другой-что огонь потушили.Пришли в школу.Один говорит:"Извините, пожалуйста, мы опоздали, потому что спасали утопающего, Марья Ивановна." Потом пришел другой и сказал ,что они потушили пожар. Весь класс рассмеялся ,а они покраснели от стыда.
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