Помогите пожалуйста сочинить историю о ребятах-чудаках. Очень срочно надо до завтра.

Гость: Гость:

Два мальчика опаздывали в школу.Один придумал, что они спасли утопающего, а другой-что огонь потушили.Пришли в школу.Один говорит:"Извините, пожалуйста, мы опоздали, потому что спасали утопающего, Марья Ивановна." Потом пришел другой и сказал ,что они потушили пожар. Весь класс рассмеялся ,а они покраснели от стыда.