Найти обьем пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм со сторонами 2 и √3 м и углом между ними 30градусов, если высота пирамиды равна меньшей диагонали основания.

Геометрия

Найти обьем пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм со сторонами 2 и √3 м и углом между ними 30градусов, если высота пирамиды равна меньшей диагонали основания.

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