Найти обьем пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм со сторонами 2 и √3 м и углом между ними 30градусов, если высота пирамиды равна меньшей диагонали основания.
Геометрия
Найти обьем пирамиды, в основании которой лежит параллелограмм со сторонами 2 и √3 м и углом между ними 30градусов, если высота пирамиды равна меньшей диагонали основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=1/3*Sосн*h Sосн=2*√3 *sin30= h=√(2^2+√3^2-2*2*√3*cos30)=
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