надо составить словосочетание фразы :платье в горох
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надо составить словосочетание фразы :платье в горох
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
купили платье в горох увидела платье в горох
Гость:
я ходила в магазин и купила платье в горох или Платье в горох было очень красивое мне мама купила платье в горох
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