В лесной типографии было издано полное собрание сочинений Винни-Пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок-481.Скольоко произведений каждого вида было включено в полно...
Математика
В лесной типографии было издано полное собрание сочинений Винни-Пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок-481.Скольоко произведений каждого вида было включено в полное собрание сочинений Винни-Пуха. РЕШАЕТСЯ НЕ УРАВНЕНИЕМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько сопелок? 616-419=197 2)сколько шумелок? 481-197=284 3)сколько пыхтелок? 419-284=135 проверка 197+284+135=616 всего
Гость:
1)616-419=197-сопелок. 2)616-481=135-пыхтелок. 3)419-135=284-шумелки.
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