В лесной типографии было издано полное собрание сочинений Винни-Пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок-481.Скольоко произведений каждого вида было включено в полно...

Математика

В лесной типографии было издано полное собрание сочинений Винни-Пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок-481.Скольоко произведений каждого вида было включено в полное собрание сочинений Винни-Пуха. РЕШАЕТСЯ НЕ УРАВНЕНИЕМ!

Автор: Гость